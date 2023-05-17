Фестиваль «Запуск карьеры» со 150 вакансиями пройдет в Самаре 17-18 мая 2023

Гости фестиваля смогут пройти экспресс-собеседование с представителями 30 предприятий / Фото: vk.com/career_ssau

В среду и четверг, 17 и 18 мая 2023 года, в Самаре пройдет открытый фестиваль «Запуск карьеры». Его проведет СНИУ имени С.П. Королева. Принять участие в мероприятии смогут студенты, выпускники региональных техникумов и вузов, а также все жители города, которые сейчас ищут работу

Гости фестиваля смогут пройти экспресс-собеседование с представителями 30 предприятий из Самары, Москвы, Екатеринбурга, Саратова. Также им будут предложены более 150 открытых вакансий, а еще возможность прохождения практик и стажировок.

В рамках фестиваля для посетителей организуют разнообразные интерактивные площадки — от студенческих объединений, от спонсоров мероприятия, студенческого центра «Карьера» и управления занятости и карьеры Самарского университета.

Мероприятия пройдет по адресу: Московское шоссе, 34. Время проведения: с 11:00 до 16:00 — 17 и 18 мая 2023 года.

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