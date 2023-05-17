Фестиваль «Путешествие в Прошлое» пройдет в Самарской области 11 июня 2023

Организаторы предусмотрели доставку зрителей из Самары. Фото: Фестиваль «Путешествие в Прошлое»

В Самаре 11 июня 2023 года пройдет XIV Фестиваль «Путешествие в Прошлое: боевые искусства, ремесла, забавы». Об этом сообщили в официальном сообществе мероприятия.

Фестиваль состоится в центре исторического моделирования «Древний Мир», расположенном в Красноармейском районе Самарская области рядом с селом Каменный Брод.

В программе фестиваля запланированы ристалище, лучный турнир, метание ножей, работа ремесленных площадок и мастер-классов, выступления военно-исторических клубов региона, конкурс костюма, поединки воинов раннего средневековья.

Организаторы предусмотрели доставку зрителей из Самары. Автобусы отправятся от Самарской площади в 9:00 и 9:30. Про другие пункты сбора и отправки туристов на фестиваль сообщат дополнительно. Узнать стоимость проезда и записать можно по телефону: 8(927)013-46-55 (Николай).

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