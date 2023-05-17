Взрослый и 8-летний ребенок пострадали в ДТП с микроавтобусом и двумя грузовиками под Самарой

Левая сторона микроавтобуса превратилась в месиво из металла Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Днем во вторник, 16 мая 2023 года, на 363 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск — подъезд к Самаре в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Там в 12:30 столкнулись два грузовика и микроавтобус. К сожалению, без пострадавших не обошлось. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, аварию устроил 35-летний водитель из Татарстана, которого за последний год 41 раз привлекали за нарушение ПДД. Мужчина, управляя грузопассажирским фургоном Fiat Dukato FST 182, выехал на встречную полосу и врезался в «КамАЗ». За рулем последнего был 35-летний житель Набережных Челнов.

После этого Fiat Dukato столкнулся еще с одним встречным грузовиком — Volvo, которым управлял 42-летний житель Уральска. Микроавтобус получил серьезные механические повреждения. Почти вся левая сторона авто превратилась в месиво из металла.

В результате ДТП пострадали два человека: водитель Fiat Dukato и его 8-летний пассажир. Обоих госпитализировали в больницу. В настоящее время правоохранители продолжают устанавливать все детали происшествия. Проводится проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал