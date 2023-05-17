В Самарской области сотрудника центра соцобслуживания обвиняют в афере на 6 млн рублей

Обвиняемый провернул аферу с "мертвыми душами" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области скоро предстанет перед судом бывший сотрудник ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Восточного округа». Его обвиняют в нескольких эпизодах мошенничества и служебного подлога. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, должностное лицо учреждения похитило бюджетные деньги с помощью аферы с «мертвыми душами». Этот человек фиктивно устроил на работу сотрудников, а затем получал за них зарплату. Ущерб, причиненных региональной казне, составил около 6 млн рублей. Это считается особо крупным размером.

Правоохранители выявили по восемь эпизодов мошенничества и служебного подлога. Недавно расследование уголовного дела, возбужденного СУ СК по Самарской области, было завершено. Материалы передали на рассмотрение в суд.

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