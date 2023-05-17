Самолет рейса Самара – Анталья вынужденно сел в Сочи из-за больного пассажира

При выполнении полета доложили о больном пассажире. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 16 мая 2023 года, утром самолету, летевшему из Самары в Анталью, пришлось вынужденно приземлиться в аэропорту Сочи. Все дело в том, что на борту стало плохо одному из пассажиров. Об этом сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

— Авиаинцидент произошел в 11:18 по самарскому времени в зоне ответственности Ростовского регионального центра Единой Системы Организации Воздушного Движения. При выполнении полета доложили о больном пассажире, — говорится в сообщении.

Капитан воздушного судна принял решение о незапланированной посадке. В результате самолет благополучно сел в аэродроме Сочи в 11:35. Непредвиденная ситуация произошла на самолете B-738 рейса AFL796 Самара – Анталья, эксплуатант ПАО «Аэрофлот».

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