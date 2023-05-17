Самарский Минтранс хочет взыскать с авиакомпании «ЮТэйр» субсидию в 8 млн рублей

Чиновники подали иск в арбитражный суд Самарской области Фото: Ольга НОВИКОВА

Министерство транспорта и автодорог Самарской области подало в суд на авиакомпанию «ЮТэйр». Ведомство хочет взыскать с перевозчика субсидию в 8 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте регионального арбитража.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2022 года Минтранс и авиакомпания заключили соглашение об осуществлении полетов по направлениям Самара — Нижневартовск и Самара — Новый Уренгой. Перевозчик получил субсидию на эти цели, однако, как утверждают чиновники, не в полном объеме выполнил свои обязательства. По их данным, в Нижневартовск было сделано 69% рейсов от планового значения, а в Новый Уренгой — 73%.

Теперь Минтранс Самарской области хочет взыскать с авиакомпании субсидию в 8 077 420 рублей. Арбитраж принял заявление ведомства и возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание назначено на 11 июля 2023 года.

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