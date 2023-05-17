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НовостиОбщество17 мая 2023 8:56

Предприятие Самарской области накопило долг по налогам в 30 млн рублей

Долг был погашен только после ареста 14 грузовых машин организации
Ирина СИНЕГУБОВА
В случае непогашения долга арестованный транспорт передали бы на реализацию.

В случае непогашения долга арестованный транспорт передали бы на реализацию.

Фото: ГУ ФССП по Самарской области

В Самарской области судебные приставы взыскали с сызранского транспортного предприятия более 30 миллионов рублей. Организация погасила многомиллионный долг по налогам только после ареста 14 грузовых машин.

— Руководство транспортного предприятия проигнорировало необходимость оплаты долга по налогам. В связи с этим возбудили исполнительное производство, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Однако организация-должник решила не предпринимать никаких действий и продолжала игнорировать требования о необходимости погашения задолженности. Тогда судебный пристав выехал по месту нахождения организации, где составил акты описи и ареста 14 грузовых машин предприятия.

В случае непогашения долга арестованный транспорт передали бы на реализацию, а вырученные деньги направили в счет погашения долга. Только после этого предприятие оплатило задолженность по налогам полностью. Денежные средства уже поступили в налоговую инспекцию.

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