Рабочая группа по вопросам СВО составила единый стандарт мер поддержки бойцов и их семей

Единый стандарт включает 20 обязательных видов помощи / Фото: Единая Россия

Рабочая группа по вопросам СВО разработала единый стандарт региональных мер поддержки участников спецоперации и их семей. Он включает 20 обязательных видов помощи. Об этом сообщает пресс-служба партии «Единая Россия».

Единый стандарт разработали на основе успешно действующих в регионах мерах поддержки. К примеру, это первоочередное зачисление детей участников СВО в секции и кружки, в группы продленного дня в школах и садах; льготное питание детей участников СВО, учащихся в 5-11 классах в школах или СПО; компенсация платы за ЖКУ; освобождение от платы за детский сад; льгота по транспортному налогу, на путевки в детские оздоровительные лагеря. Также рабочая группа предлагает масштабировать программу социально-медицинского патронажа семей мобилизованных и опыт ряда регионов по внедрению соцпаспорта участника спецоперации.

- В Самарской области разработана большая программа по реабилитации участников СВО. Создан проект «Возвращение» по оказанию комплексной поддержки военнослужащим. Она включает лечение и реабилитацию, помощь в оформлении льгот, содействие в переобучении и трудоустройстве, в организации отдыха и свободного времени, - рассказал губернатор, секретарь реготделения «Единой России» Дмитрий Азаров.

Глава региона отметил, что с 1 июля 2023 года в самарском госпитале для ветеранов войн заработает специальный центр реабилитации для бойцов СВО. Также в губернии создан филиал госфонда «Защитники Отечества» для поддержки участников спецоперации и их семей. Появились дополнительные социальные координаторы, которые работают с близкими военнослужащих.

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