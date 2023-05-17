Два грузовика и микроавтобус столкнулись на трассе в Самарской области

В ДТП пострадали водитель и 8-летний пассажир микроавтобуса. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Во вторник, 16 мая, в 12:30 в Красноярском районе Самарской области произошло ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса.

— 35-летний житель Татарстана ехал на Fiat Dukato без груза со стороны Нурлата в направлении Самары. На 363 км автодороги «Казань - Буинск - Ульяновск-подъезд к г. Самара» он выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате микроавтобус врезался в движущийся во встречном направлении КАМАЗ 780683 без груза, за рулем которого находился 35-летний житель Набережных Челнов. После этого Fiat Dukato столкнулся с движущимся во встречном направлении большегрузом Volvo. Им управлял 42-летний житель Уральска.

В ДТП пострадали водитель и 8-летний пассажир микроавтобуса. С места аварии их госпитализировали в медучреждение. Отмечается, что виновник аварии к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 41 раз в течение года.

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