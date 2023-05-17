В Самарской области самозанятые могут принять участие в бесплатных фотосессиях

Съемки проводят профессиональные фотографы на площадках фотостудий. Фото: министерство экономического развития Самарской области

Самозанятым Самарской области доступна новая мера поддержка. Они могут принять участие в бесплатных фотосессиях. Мероприятие реализует центр «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Разработкой инструментов поддержки начинающих и действующих предпринимателей в регионе занимается областное минэкономразвития во главе с министром Дмитрием Богдановым.

Создать фотографии самозанятым помогают профессиональные фотографы. Съемки ведутся в фотостудиях. Съемочные дни организуются по тематическим направлениям и распланированы для проведения в течении всего года. На одного участника выделяется 30 минут работы с фотографом. В результате каждый получает по 10-15 фотографий.

В этом году прошли 6 фотосессий, участие в которых приняли 55 человек. Одна из них – «Съемка со вкусом» – состоялась в Самаре. В ней поучаствовали сыровары, домашние кондитеры, пекари. Также была организована деловая съемка для юристов, психологов, репетиторов.

– Мне было работать с фотографом – она помогала с позированием, на съемке была очень доброжелательная атмосфера. Полученные фотографии я смогу использовать для работы и продвижения собственных услуг. Спасибо за такую возможность, – поделилась контент-маркетолог Екатерина Титова.

13 мая фотодень состоялся в Тольятти, а в субботу, 20 мая, съемки пройдут в Самаре. Фотосессия будет проходить в студии «Ленинградка». Ее интерьер подойдет как для предметной, так и для персональной деловой съемки.

Подать заявку на участие можно здесь.

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