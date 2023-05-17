Новый замком войсками ЦВО приехал с инспекцией в Самарскую область

Дмитрий Глушенков встретился в Самаре с губернатором Дмитрием Азаровым Фото: правительство Самарской области

В Самару приехал новый заместитель командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков. Цель его визита — инспекция воинских частей региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В среду, 17 мая 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров провел с Дмитрием Глушенковым рабочую встречу. Они обсудили вопросы поддержки регионом армии и защитников Отечества. Глава региона заявил, что он всегда готов подключиться, если будет нужна какая-то дополнительная помощь.

Напомним, в ЦВО входят подразделения и воинские части, которые дислоцированы в Сибирском, Уральском и Приволжском федеральных округах, в том числе в Самарской области. Генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков был назначен на пост заместителя командующего войсками ЦВО в марте 2023 года. До этого он командовал 68-м армейским корпусом Восточного военного округа.

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