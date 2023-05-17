Самарская делегация будет находиться в Республике Беларусь с 15 по 18 мая

Сотрудничество региона с Республикой Беларусь сейчас выходит на новый уровень. Фото: правительство Самарской области

С 15 по 18 мая в Республике Беларусь с официальным визитом находится делегация Самарской области, которую возглавляет председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

— Сотрудничество региона с Республикой Беларусь сейчас выходит на новый уровень. Речь идет о дальнейшем расширении налаженных связей и решение важных вопросов взаимодействия, — отметили в правительстве Самарской области.

Так, обсуждается открытие прямого авиарейса между Самарой и Минском. В стадии реализации находится проект по восстановительному ремонту подвижного состава пассажирского электротранспорта.

В ходе поездки в Беларусь делегация посетила крупное белорусско-китайское предприятие СЗАО «БЕЛДЖИ». Глава самарской делегации обсудил перспективы двустороннего сотрудничества с директором завода Геннадием Свидерским.

В первый день визита делегация Самарской области посетила также предприятие «Пожснаб», которое производит уникальную технику для спасателей. Самарская делегация продолжит работу на территории Беларуси, где примет участие в заседании Совместной рабочей группы по вопросам развития двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Самарской областью.

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