В Самарской области снизилась заболеваемость ОРВИ в мае 2023 года

Реже стали болеть как дети, так и взрослые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ. За минувшую неделю болезнь подхватили 9533 человека. Информацию сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

– В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 13,6% – на 18 неделе 2023 года зарегистрировано 11028 случаев ОРВИ, – пояснили специалисты.

Отмечается, что заболеваемость снизилась во всех возрастных группах – реже стали болеть как дети, так и взрослые.

При этом в регионе по-прежнему наблюдается циркуляция вирусов гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа, аденовирусов, РС-вирусов, риновирусов и сезонных короновирусов.

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