Еще 16 автомобилей «Лада Нива» поступило в медучреждения Самарской области

Всего в этому году для оказания неотложной помощи поступила 131 машина. Фото: правительство Самарской области

В медучреждения Самарской области пришла итоговая в 2023 году поставка партии автомобилей для первичного звена – 16 автомобилей «Лада Нива».

Они будут использоваться для доставки медицинского персонала на дом для проведения профилактических осмотров и диагностики, а также для транспортировки пациентов. 16 новых машин распределили в поликлиники Самары, а также в Жигулевскую, Новокуйбышевскую, Кинельскую, Отрадненскую и Похвистневскую больницы.

— Мы стремимся закупать оборудование и машины, строить новые объекты и вводить их в эксплуатацию. Чтобы уже в этом году жители почувствовали позитивный результат нацпроекта «Здравоохранение», — сказал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

Напомним, всего в этому году для оказания неотложной помощи 131 машину распределили в 40 учреждений региона.

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