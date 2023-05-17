Засунул в стиральную машинку и нажал на «пуск»: под Самарой живодер погубил несчастную кошку

Житель Новокуйбышевска жестоко расправился с кошкой отца, которую он спас с улицы три года назад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области произошел вопиющий случай. Житель Новокуйбышевска жестоко расправился с кошкой отца - постирал животное в машинке. Информация об этом появилась в одном из пабликов зоозащитников.

По предварительный данным, несчастную кошку погубил 37-летний житель одного из домов на улице Победы в Новокуйбышевске. По словам соседей, он - любитель горячительных напитков. В один из дней мужчина взял кошку отца, которую тот спас с улицы три года назад, засунул в стиральную машинку, засыпал порошок и нажал на кнопку «Пуск».

Животное не выжило. Погибшую питомицу обнаружил отец живодера. Он был в шоке от находки. Сообщается, что мужчина написал заявление в полицию. По информации зоозащитников, живодер сознался в расправе над кошкой и нисколько не раскаивается.

Редакция «КП-Самара» обратилась за комментарием в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что пока выясняют информацию.

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