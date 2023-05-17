Стало известно, какие территории благоустроят в Самаре в рамках проекта «СОдействие»

Работы будут выполнены в 2023 году Фото: администрация Самары

В Самарской области подвели итоги губернаторского проекта «СОдействие». Победу одержали 78 социально-значимых инициатив, 5 из них стали победителями в Самаре. Их список озвучили в мэрии.

Так, на улице 128 км, д. 206 появится спортивная площадка. Здесь также будет выполнено обустройство прилегающей территории. На улице Аэрофлотской, д. 74 – 76 будет установлена детская площадка (2-й этап), на улице Осетинской, д. 13 появится ограждение газона на дворовой территории. Благоустройство детской спортивно-игровой площадки и устройство лестницы будет выполнено около дома по улице Молодогвардейской, д. 209, а в микрорайоне Завидово обустроят уличное освещение.

Работы планируется выполнить в текущем году.

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