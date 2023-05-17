Губернатор Самарской области встретился с новым заместителем командующего войсками ЦВО

Генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков приехал в Самару с инспекцией воинских частей Фото: правительство Самарской области

В среду, 17 мая 2023 года, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с новым заместителем командующего войсками ЦВО, генерал-лейтенантом Дмитрием Глушенковым. Тот приехал в Самару с инспекцией воинских частей региона.

Стороны обсудили оказание поддержки армии и защитникам Отечества. Дмитрий Азаров заверил Дмитрия Глушенкова, что правительство Самарской области продолжит сотрудничество с армией.

- Если какая-то дополнительная помощь нужна, всегда готов подключиться, - подчеркнул губернатор.

Отметим, Дмитрий Азаров регулярно встречается с бойцами СВО и помогает решать волнующие их вопросы. Также он находится на прямой связи с командным составом армии. Заботятся власти региона и о семьях военнослужащих. Для этого была внедрена система социальных паспортов. Также в Самарской области реализуют программу «Возвращение», которая направлена на реабилитацию вернувшихся с передовой бойцов.

Напомним, Дмитрий Глушенков занял пост заместителя командующего войсками ЦВО в марте 2023 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. До этого генерал-лейтенант командовал 68-м армейским корпусом Восточного военного округа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал