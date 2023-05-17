В Самарской области незнакомец вырвал из рук прохожего сумку и убежал

Сотрудники полиции нашли у парня похищенный сотовый телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В конце апреля этого года в Тольятти у 35-летнего местного жителя возле дома на улице Ушакова незнакомец вырвал из рук мужскую сумку. В ней лежали документы, сотовой телефон и музыкальная колонка.

— Вор попал в зону видимости камер видеонаблюдения. Полицейские узнали на видео ранее судимого за имущественные преступления 20-летнего местного жителя, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники полиции нашли у парня похищенный сотовый телефон. Он признал вину и рассказал, что колонку сдал в ломбард, а денежные средства потратил на собственные нужды. Документам и сумке повезло меньше: их похититель выкинул в мусорку, когда убегал с места преступления.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Часть похищенного имущества вернули законному владельцу. Полицейские продолжают розыск остальных вещей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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