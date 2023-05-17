В Самаре заместитель директора стройфирмы оставил начальника без 2,1 млн рублей

В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить заместителя директора ООО «Арбит Строй». Его обвиняют в мошенничестве и покушении на хищение чужого имущества. Подробности сообщили в прокуратуре Самарской области.

Следствие полагает, что в 2018 году замдиректора похитил у своего начальника 2 135 000 рублей. Последний передал деньги для внесения оплаты по ДДУ на расчетный счет ООО «Арбит Строй». Заместитель воспользовался ситуацией.

– Обвиняемый похитил средства под предлогом регистрации договора долевого участия на квартиру, расположенную в строящейся многоэтажкее на улице Солнечной, на имя директора организации, – пояснили в региональной прокуратуре.

Кроме того, в 2020 году обвиняемый обратился в суд с иском, в котором потребовал изъять у фирмы грузовой самосвал и фронтальный погрузчик, ссылаясь на то, что организация владеет ими незаконно. Позднее выяснилось, что он сам продал эту технику компании и ее директору еще в 2013 году.

В отношении заместителя были возбуждены уголовные дела, его имущество арестовано. Материалы уже переданы в суд.

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