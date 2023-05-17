Где в Самаре ускорили мобильный интернет

Хорошо, когда интернет быстрый! Фото: Ground Picture_shutterstock.

Ежемесячно жители и гости Самары расходуют 40% от всего мобильного трафика в регионе. Только с начала года горожане потратили в Сети свыше 53 петабайт данных. Такого объема информации хватит, чтобы каждый из более чем миллиона самарцев выложил по 50 тысяч фотографий в соцсети. За год это число увеличилось на 23%.

Чтобы растущий спрос на интернет в смартфонах не влиял на скорость загрузки, МегаФон перевел частоты, задействованные в сетях связи 3G в стандарт LTE в густонаселенных жилых кварталах, рядом с медицинскими и образовательными учреждениями, а также в ближайшем пригороде. После моернизации телеком-оборудования интернет стал быстрее до 15% на улицах Краснодонской, Молодежной, Ерошевского, Запорожской, Солнечной, Придорожной, Подшипниковой, Аэродромной, Победы, Гагарина, Мичурина, Свободы, Блюхера, Комсомольской, Ставропольской, Ново-Садовой, проспектах Карла Маркса, Кирова, Юных Пионеров, Московском шоссе, а также в поселках Прибрежный, Красная Глинка, Винтай и микрорайоне Крутые Ключи.

- Запуск LTE-2100 позволил увеличить среднюю скорость передачи данных в 4G, даже с учетом растущей плотности населения. Рефарминг частот также помог нарастить доступную пропускную способность сети — как если бы на дороге организовали дополнительную полосу для движения. Это особенно актуально в локациях, где большое количество пользователей одновременно используют мобильный интернет, — прокомментировал директор МегаФона в Самарской области Виктор Югай.