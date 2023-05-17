Сильная магнитная буря четыре дня будет бушевать в Самарской области

Самарцев могут настигнуть головная боль и слабость на следующей неделе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Метеозависимым людям стоит приготовиться — на Самарскую область надвигается сильная магнитная буря. Она задержится в регионе на четыре дня. Такой прогноз размещен на сайте my-calend.ru.

— Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в следующий вторник, 23 мая 2023 года. Ее сила составит 4 балла. В этот день могут появиться головная боль, слабость сонливость, может снизиться внимание и работоспособность, — говорится в сообщении.

Метеозависимым людям советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Согласно прогнозу, 4-балльные магнитные бури ожидаются в Самарской области 24, 25 и 26 мая 2023 года. В последующие три дня — 3-балльные.

Прогноз геомагнитной обстановки в Самаре / Фото: my-calend.ru

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