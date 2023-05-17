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НовостиОбщество17 мая 2023 13:03

Фестиваль журналистики «Пресса-2023» пройдет в Струковском саду Самары 27 мая

На мероприятие приглашают всех желающих
Анастасия ФИЛАТОВА
"Комсомолка" тоже примет участие в фестивале "Пресса-2023"

"Комсомолка" тоже примет участие в фестивале "Пресса-2023"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На следующей неделе в Самаре пройдет 28-й фестиваль журналистики «Пресса-2023». Он будет приурочен 105-летию образования областного отделения Союза журналистов России.

Главная тема фестиваля «Пресса» в 2023 году - «Мы вместе!». Мероприятие организует местное отделение Союза журналистов при поддержке администрации Самары. Местом проведения по традиции станет Струковский сад.

В субботу, 27 мая 2023 года, на территории парка развернут более 20 тематических локаций. Свои площадки представят СМИ региона, в том числе «Комсомольская правда» в Самаре. Посетителей ждут викторины, выставки, розыгрыши призов, мастер-классы, а также выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

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