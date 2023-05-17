В Самарской области главбух центра соцпомощи получила 6 млн рублей за «призрачных» сотрудников

В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Отрадном будут судить главного бухгалтера ГКУ Самарской области «Отрадненский центр социальной помощи семьи и детям». Женщину обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Следствие полагает, что в период с 2018 по 2022 год главбух принимала на работу «сотрудников-призраков». Она оформляла работников фиктивно, а заработную плату получала вместо них. Таким образом она сумела заработать почти 6 миллионов рублей.

Женщину уличили в совершении восьми преступлений. В отношении нее были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ (мошенничество) и 292 УК РФ (служебный подлог). В ближайшее время она предстанет перед судом.