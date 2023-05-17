ТОАЗ стал партнером чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

Победители регионального этапа конкурса осенью представят Самарскую область на федеральном уровне в Великом Новгороде / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Самарской области подвели итоги регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству. Второе место на соревновании занял студент Тольяттинского химико-технологического колледжа, молодой сотрудник ТОАЗа Дмитрий Телятников.

Чемпионат «Профессионалы» прошел в 89 регионах России. В Самарской области он состоялся на базе 17 образовательных организаций. В мероприятии приняли участие 329 студентов и свыше 350 экспертов-наставников. Базовым индустриальным партнером конкурса выступил Тольяттиазот. Он поддержал компетенцию «Неразрушающий контроль» (диагностика оборудования и конструкций для своевременного обнаружения опасных дефектов). Предприятие даст возможность призерам регионального чемпионата пройти стажировку на своей площадке.

— Мы поддерживаем талантливых и перспективных школьников и студентов. Несколько образовательных учреждений Тольятти — наши подшефные организации. Отрадно, что студенты именно этих ссузов — в числе призеров конкурса профессионального мастерства, — отметила начальник управления по подбору, оценке и развитию персонала ПАО «ТОАЗ» Наталья Денисова.

Добавим, осенью победители регионального этапа представят Самарскую область на федеральном уровне в Великом Новгороде. Финалисты по наиболее востребованным компетенциям встретятся на соревнованиях «Профессионалы» в Северной столице.

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