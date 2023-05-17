Губернатор проконтролировал строительство очистных сооружений и водозабора в селах Самарской области

Дмитрий Азаров лично оценил ход работ. Фото: Андрей Савельев

В среду, 17 мая 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров оценил строительство очистных сооружений и водозабора в Елховском районе. Возведение объектов началось в июне 2022 года после того, как жители обратились к главе региона с вопросом обеспечения качественной питьевой водой. Сейчас жители получают воду с высоким содержанием железа. После реализации проекта качественной водой будут обеспечены села Елховка, Березовка и Кубань Озеро.

– Мы полностью закрываем вопрос по обеспечению чистой питьевой воды в райцентре и еще двух населенных пунктах, – поблагодарила губернатора глава Елховского района Наталья Павлова.

В рамках проекта будут построены водонапорные башни, два резервуара для хранения чистой питьевой воды, две насосные станции и дизельные электростанции. Завершить основные работы и начать пробную подачу воды планируется раньше запланированных сроков.

– Раз идете с опережением темпов, нужно с оставшимися работами поднажать. Люди ждут, ответственность большая. Контрактные сроки завершения работ – январь 2024 года. Если есть возможность при соблюдении всех технологий воду дать уже осенью, давайте это сделаем, – отметил Дмитрий Азаров.

Помимо этого, в Елховке велось строительство очистных сооружений, которое было завершено раньше срока. Сейчас завершаются пуско-наладочные работы.