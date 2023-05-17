В Самаре отправили под суд мошенника, который забирал деньги у пенсионеров

Преступникам удалось обмануть пожилых на 960 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют в мошенничестве. Мужчина обманом забирал деньги у пенсионеров. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что обвиняемый действовал вместе с сообщником, личность которого пока остается неизвестной. Последний звонил пенсионерам, представлялся сотрудником полиции или знакомым их внуков и сообщал, что тем требуются деньги для решения проблемы. После этого в дело вступал обвиняемый – он ехал за деньгами по адресам, которые мошенникам сообщали взволнованные пенсионеры. Общая сумма ущерба составила 960 тысяч рублей.

В отношении самарца возбудили уголовное дело, его имущество арестовано. Материалы переданы в суд.

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