Не только космонавтом: жители Самарской области рассказали, кем мечтали стать в детстве

Каждый шестой самарец в детстве мечтал стать учителем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары и области рассказали, кем они хотели стать в детстве. Опрос, проведенный сервисом Работа.ру, показал, что многие видели себя в роли не космонавтов, а обычных учителей.

Мечтали стать педагогами 17% респондентов. По 13% опрошенных заявили, что хотели бы быть врачами, актерами, художниками, дизайнерами или путешественниками. По 9% набрали варианты «военный» и «водитель». Мечта стать космонавтом была только у 4% участников опроса. Столько же голосов самарцы отдали за профессии ученого и юриста.

Что интересно, свое желание исполнили только 9% респондентов. Еще 17% рассказали, что трудятся в схожей сфере. А вот у 74% опрошенных мечты так и остались мечтами — повзрослев, они освоили совсем другую специальность.

По словам самарцев, воплотить детские мечты им помешали следующие причины: сложность попасть в профессию без связей (47%), слишком дорогое обучение (35%), недостаток мотивации и усилий (24%), состояние здоровья и низкий престиж профессии (по 12%) или запрет родителей (6%).

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