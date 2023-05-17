Мэр Самары вручила денежные сертификаты окончившим школу детям-сиротам

Церемония прошла в торжественной обстановке Фото: администрация Самары

Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с ребятами из числа детей-сирот, которые в этом году оканчивают школу. Будущие студенты получили от мэра приятные презенты – денежные сертификаты и памятные подарки.

– К своему выпускному вы пришли с более чем достойным результатом за все эти годы – добились определенных успехов во многих сферах. Слова особой благодарности хочется сказать вашим родным и близким, – обратилась к присутствующим Елена Лапушкина.

Материальную помощь получили 10 ребят, а их опекуны были награждены благодарственными письмами. Церемония прошла в торжественной обстановке.

Всего в 2023 году из школьных стен выпускаются 66 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Все они заканчивают 11 класс.

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