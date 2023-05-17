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НовостиОбщество17 мая 2023 17:09

Садовод из Самарской области собрал первый урожай ананасов

Мужчина выращивал экзотический фрукт в течение двух лет
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Плоды созрели этой зимой. Фото: Виталий Антипов

Плоды созрели этой зимой. Фото: Виталий Антипов

Сызранский садовод Виталий Антипов похвастался необычным урожаем, который ему удалось собрать в 2023 году. Мужчина планировал вырастить ананасы прямо у себя дома. Мечта воплотилась в жизнь: недавно бизнесмен собрал первые плоды.

Виталий привез экзотические фрукты из Тайланда – он срезал верхушки ананасов и укоренил их. Плоды прижились и зимой этого года дали первый урожай. По словам мужчины, выращенные дома фрукты получились небольшими. В скором времени их можно будет сорвать и опробовать результат долгой работы.

При этом садовод отмечает, что в дальнейшем заниматься выращиванием ананасов не планирует – приоритетным для него остается разведение винограда, ягод и садовых цветов, пишет «КТВ-Луч».

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