В Тольятти мужчина втайне оформил займ на имя подруги

В отношении мужчины возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Тольятти предстал перед судом по обвинению сразу в двух преступлениях. Его заподозрили в мошенничестве и незаконном обороте наркотиков. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Выяснилось, что некоторое время назад мужчина оформил займ в размере 16 тысяч рублей на имя своей подруги. Он подал заявку дистанционно, используя паспортные данные девушки. Сама пострадавшая при этом не была в курсе происходящего. Полученные деньги тольяттинец потратил.

Следствие также установило, что мужчина занимался распространением наркотиков. Он достал вещества из тайника и расфасовал на 13 свертков. Пять из них он спрятал по закладкам в Автозаводском районе. Остальные наркотики у него изъяли правоохранители.

Недавно суд вынес тольяттинцу приговор. Он отправится в колонию строгого режима на 6 лет 8 месяцев и 10 дней.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.