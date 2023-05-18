Форум «Вектор самарской науки» пройдет в «Дворце Спорта» в сентябре 2023 года

В завершение второго и третьего дней пройдут музыкальные концерты звезд российской эстрады. Фото: «Вектор самарской науки»

Во вторник, 16 мая, на заседании Совета ректоров вузов Самарской области представили концепцию форума «Вектор самарской науки», который пройдет с 6 по 8 сентября 2023 года в СКК «Дворец Спорта». Об этом сообщает официальный портал форума.

— Самарская область, как один из лидирующих регионов России в сфере развития науки и технологий, объединит на одной площадке всех участников, вовлеченных в процесс развития науки и укрепления технологического суверенитета страны, — рассказал председатель регионального Совета ректоров Геннадий Котельников.

За три дня форум посетят около одной тысячи абитуриентов, шести тысяч студентов и трех тысяч представителей профессорско-преподавательского состава вузов Самарской области. Первый день будет посвящен абитуриентам и пройдет в формате квеста-знакомства с вузами региона.

Второй день рассчитан на студентов и профессорско-преподавательский состав. Будут работать интерактивные образовательные площадки, лектории и выставка разработок вузов Самарской области. Третий день пройдет под эгидой 50-летия Совета ректоров вузов Самарской области, заявлена деловая программа.

А на церемонии закрытия наградят победителей Самарской областной студенческой научной конференции и Универсиады Самарской области. В завершение второго и третьего дней пройдут музыкальные концерты звезд российской эстрады.

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