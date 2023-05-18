В Тольятти соседи устроили драку из-за случайного ДТП

В ситуации разбирались полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти ссора между соседями закончилась дракой. Причиной конфликта стало незначительное случайное ДТП. Подробности произошедшего сообщили очевидцы.

По словам тольяттинцев, все произошло во дворе на улице Жилина.

- Хозяева "Приоры" не уследили за автомобилем. Он покатился и задел стоящий спереди Citroen. За хозяйку авто вступила мужчина, началась потасовка, - сообщают очевидцы.

В ситуацию пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Они выяснили, что в результате конфликта есть пострадавшие.

- Родственник владелицы одной из машин получил телесные повреждения и самостоятельно обратился в больницу. Ему рекомендовали амбулаторное лечение, - рассказали в ГУ МВД по региону.

В отношении 74-летнего мужчины был составлен административный материал по ч.3 ст. 12 КоАП РФ "Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения", в отношении его 32-летнего родственника - по статье 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Мужчин доставили в отдел полиции

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