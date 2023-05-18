Самара заняла первое место в антирейтинге экстремального загрязнения воздуха в 2022 году

В прошлом году в Самаре были выявлены 60 случаев. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2022 году в России в два раза уменьшилось количество зафиксированных случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха по сравнению с 2021-м. За год было 209 таких инцидентов, треть из которых пришлась на Самару. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Finexpertiza на основе данных Росгидромета.

Так, в Самаре были выявлены 60 случаев. В качестве веществ-загрязнителей по стране чаще всего выступали бензпирен и сероводород, также наблюдались случаи загрязнений взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, свинцом, диоксидом азота.

Также в 2022 году произошел особо масштабный случай экстремально высоких загрязнений, когда загрязняющие вещества распространились сразу на обширные территории: он охватил сразу несколько регионов Приволжья - Самарскую, Саратовскую и Ульяновскую области.

— Самара стала безусловным антилидером по числу инцидентов еще в 2020 году. Это объяснялось модернизацией систем контроля качества воздуха, благодаря которой удалось уйти от ручных проб и вести непрерывные наблюдения за атмосферой в автоматическом режиме, — отмечают специалисты.

Отмечается, что после запуска автоматизированных систем экологического мониторинга промышленные предприятия в Самаре первое время продолжали работать по инерции и не снижали выбросы, но затем, во избежание штрафов, выбросы снизились. Однако по итогам 2022 года Самара вновь заняла первое место в антирейтинге.

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