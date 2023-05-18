В Самарской области на обучение граждан первичным навыкам военной службы направят 14 млн рублей

Средства пойдут на оплату труда инструкторов и специалистов, транспортных и других услуг Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарское отделение ДОСААФ получит субсидию на обучение граждан первичным навыкам военной службы в интересах спецоперации. Информация сообщается в постановлении, которое появилось на сайте областного правительства.

Согласно документации, размер субсидии составит 14, 298 млн. рублей. Выплата будет направлена на обучение добровольцев СВО, мобилизованных граждан и кандидатов на заключение контракта для службы в ВС РФ и в войсках национальной гвардии РФ.

Средства пойдут на оплату труда инструкторов, специалистов, а также на питание, транспортные услуги, расходные и другие материалы, медицинские средства, боеприпасы.

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