Полицейские задержали женщину, которая забрала пакет с наркотиками из тайника в Самаре

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гражданка Узбекистана попала под уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в Самаре. Женщину задержали на месте преступления. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области

Все случилось в Промышленном районе. Местные жители сообщили полицейским, что около одного из домов лежит пакет с белым веществом. Оперативники прибыли на место в тот момент, когда пакет забрала 43-летняя женщина. Заметив полицию, она выкинула содержимое на землю.

Выяснилось, что в пакете лежал героин массой около 200 грамм. В дальнейшем его планировалось продавать на территории Самары.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Она находится под стражей, ведется следствие.

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