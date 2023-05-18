Полицейские задержали женщину, которая забрала пакет с наркотиками из тайника в Самаре

По данному факту возбуждено уголовное дело
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Гражданка Узбекистана попала под уголовное дело за покушение на сбыт наркотиков в Самаре. Женщину задержали на месте преступления. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области
Все случилось в Промышленном районе. Местные жители сообщили полицейским, что около одного из домов лежит пакет с белым веществом. Оперативники прибыли на место в тот момент, когда пакет забрала 43-летняя женщина. Заметив полицию, она выкинула содержимое на землю.
Выяснилось, что в пакете лежал героин массой около 200 грамм. В дальнейшем его планировалось продавать на территории Самары.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков). Она находится под стражей, ведется следствие.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.