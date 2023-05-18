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НовостиПроисшествия18 мая 2023 5:58

В Самаре парень выхватил из нагрудного кармана пенсионера телефон и убежал

К краже оказался причастен 28-летний ранее судимый житель Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Сотовый телефон похититель уже успел продал случайному прохожему.

Сотовый телефон похититель уже успел продал случайному прохожему.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре у 72-летнего местного жителя возле дома в Кировском районе незнакомец похитил телефон. Он выхватил его прямо из нагрудного кармана пенсионера и скрылся.

— К краже оказался причастен 28-летний ранее судимый житель Самарской области. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, молодой человек приехал в Самару отдохнуть на выходные. Он выпивал алкогольные напитки, а когда деньги закончились, решил украсть сотовый телефон у проходившего мимо мужчины.

Сотовый телефон похититель уже успел продал случайному прохожему. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полицейские продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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