В Самаре стартовала регистрация на «АэроФест-2023»

Участников ждут увлекательные экскурсии, интересные мастер-классы и насыщенная программа. Фото: vk.com/iarkt_abiturient

В Самаре началась регистрация на одно из интереснейших событий – «АэроФест». Мероприятие состоится 20 мая 2023 года на учебном аэродроме ИАРКТ. Информацию сообщили в пресс-службе Самарского университета.

– Под открытым небом участники смогут узнать все про наш институт, пообщаться с будущими работодателями, увидеть весь авиапарк уникальных образцов авиационной техники. Это день открытых дверей в новом, увлекательном формате, – отмечают в пресс-службе вуза.

В рамках мероприятия пройдут экскурсии, мастер-классы. Организаторы обещают гостям насыщенную программу.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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