В Тольятти 17-летний парень попался оперативникам с наркотиками в кармане

В отношении юного тольяттинца возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники регионального управления Росгвардии задержали в Тольятти необычного нарушителя. 17-летний парень гулял по городу с наркотиками в кармане. Подробности сообщили в пресс-службе ведомства.

Все случилось около двух часов возле одного из домов на проспекте Степана Разина. Стражи порядка заметили двух молодых людей, которые были похожи на злоумышленников, разыскиваемых полицией. Росгвардейцы остановили пешеходов.

– Во время беседы с сотрудниками вневедомственной охраны один из парней явно был чем-то взволнован и невпопад отвечал на их вопросы. В дальнейшем тольяттинец признался, что у него при себе находится наркотическое средство. Стражи правопорядка задержали его, – рассказали в управлении Росгвардии по Самарской области.

Во время досмотра у 17-летнего парня нашли запрещенные вещества. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере».

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