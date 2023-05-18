Акция «Ночь музеев» пройдет в музее ж/д техники в Самаре 20 мая 2023 года

В "Ночь музеев" вход в музей ж/д транспорта будет свободным / Фото: vk.com/povmuzrailway

В субботу, 20 мая 2023 года, в Поволжском музее железнодорожной техники состоится акция «Ночь музеев». Посетителей ждут уникальные паровозы, тепловозы, электровозы, а также пассажирские и грузовые вагоны, изготовленные в начале и середине прошлого века.

– В экспозиции музея – макет первого построенного в России паровоза Черепановых, первый скоростной поезд ЭР200, легендарный паровоз П-36 и другая раритетная железнодорожная техника, – отмечают представители учреждения.

Гости смогут увидеть при ночной подсветке более 120 экспонатов, в том числе 67 единиц подвижного состава, представленных под открытым небом. В программе «Ночи музеев»: экскурсии (с 17:00 каждый час), демонстрация исторических фильмов, фотосессии в ж/д форме, а также возможность побывать в кабинах ряда поездов.

Акция пройдет в музее железнодорожной техники (Самара, ул. Литвинова, 332а) с 9:00 до 24:00. Посетить ее смогут все желающие – вход свободный.

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