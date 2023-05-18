Самарцы признались, что ищут дополнительный доход для помощи родственникам

Многие самарцы в качестве дополнительного заработка рассматривают открытие бизнеса по франшизе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары рассказали, ищут ли они дополнительные источники дохода и для каких целей им это нужно. Исследование, проведенное маркетплейсом Ozon, показало: многие находят еще один заработок, чтобы откладывать деньги на пенсию или финансово поддерживать родственников (каждый четвертый респондент).

Так, многие опрошенные (41%) заявили, что в качестве дополнительного дохода рассматривают открытие бизнеса по франшизе. 14% респондентов отметили, что уже запустили такое предприятие. Кто-то мечтает о собственном магазине или ресторане (30%), об интернет-бизнесе (20%) или о бизнесе по изготовлению и продаже рукоделия и уникальных товаров (11%).

Большинство участников опроса (65%) считают, что на помощь родителям или старшим родственникам следует давать до 20 тысяч рублей в месяц. Еще 27% хотели бы переводить близким от 20 до 50 тысяч рублей, а 9% - свыше 50 тысяч.

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