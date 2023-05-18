Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям по случаю Дня Самарского знамени

Самарское знамя вышили монахини Иверского женского монастыря. Фото: правительство Самарской области

В четверг, 18 мая 2023 года, отмечается региональный праздник День Самарского знамени. По этому случаю губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обратился к жителям.

— В условиях сложной геополитической обстановки и проведения спецоперации Самарское знамя по-прежнему является важным духовным символом. Оно позволяет черпать силы в борьбе с фашизмом и противостоянии с коллективным Западом, — отметил глава региона.

История Самарского знамени восходит ко времени, когда Российская империя помогала балканским народам освободиться от 500-летнего османского ига. Самарское знамя вышили монахини Иверского женского монастыря.

Губернатор отметил, что как тогда знамя воодушевляло предков, храбро сражавшихся добровольцами за свободу братьев-славян, так и сейчас оно укрепляет веру в победу и вдохновляет на новые свершения.

— Я от всего сердца благодарю тех, кто верой и правдой защищает нашу страну, принимает активное участие в восстановлении и сохранении исторической памяти, патриотическом воспитании подрастающего поколения. Желаю вам здоровья, благополучия, мира, добра и успеха, — сказал Дмитрий Азаров.

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