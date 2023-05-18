Эковолонтеры очистят берег Татьянки от мусора

В прошлом году волонтеры очистили волжский берег на 6-й просеке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне Дня Волги, 19 мая, на берегу реки Татьянка пройдет экологическая акция «Комсомольской правды» в рамках движения #Экоравновесие. Ее цель - уборка территории от мусора. Татьянка является притоком Волги и мусор, который попадает в нее с берегов, нередко оказывается в «матушке-реке».

Команда Медиагруппы «Комсомольская правда»» совместно с представителями регионального Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, Департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара, Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов, Российского экологического оператора, волонтеров АО «Транснефть-Приволга», ООО «НЗМП», АО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», АО «КНПЗ», АО «Сызранский НПЗ», АО «Новокуйбышевский НПЗ», ООО «Самарский ИТЦ», Самарского государственного технического университета, Управления федеральной службы судебных приставов СО, АО «Средневолжский научно-исследовательский институт по нефтепереработке», ОАО «Самарский хлебозавод № 5», ООО «ПУЛЬС Самара», ООО «СамараНИПИнефть»,Отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Самарской области Волго-Камского территориального управления Росрыболовства, АНО «Чистые водоемы» очистят берег от ТБО.

Партнером мероприятия является ООО РСЭ трейдинг Микрозим™.

Желающие поучаствовать в полезном деле, могут пополнить ряды волонтеров, приехав в 12.00 на улицу Обувную, берег реки Татьянка (приток р. Волга). Ориентир — стела Самарских очистных сооружений

Геолокация - 53.139993, 50.060818.