Пьяный водитель без прав на «Приоре» вылетел с дороги в Самарской области

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 17 мая, в 02:50 в Кинель-Черкасском районе Самарской области 36-летний пьяный водитель автомобиля «Лада Приора» вылетел с дороги в кювет.

— Мужчина ехал по 13 км + 045 м автодороги Урал - Муханово - Садгород - Чернигово - Марково со стороны п. Садгород в направлении с. Чернигово. Он не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Наехав на препятствие, транспортное средство съехало с дороги в правый кювет. В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что у мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, а также он лишен прав. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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