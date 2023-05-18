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НовостиПроисшествия18 мая 2023 7:34

Пьяный водитель без прав на «Приоре» вылетел с дороги в Самарской области

Наехав на препятствие, транспортное средство съехало в правый кювет
Ирина СИНЕГУБОВА
Водитель отечественной легковушки не справился с управлением.

Водитель отечественной легковушки не справился с управлением.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 17 мая, в 02:50 в Кинель-Черкасском районе Самарской области 36-летний пьяный водитель автомобиля «Лада Приора» вылетел с дороги в кювет.

— Мужчина ехал по 13 км + 045 м автодороги Урал - Муханово - Садгород - Чернигово - Марково со стороны п. Садгород в направлении с. Чернигово. Он не справился с управлением, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Наехав на препятствие, транспортное средство съехало с дороги в правый кювет. В ДТП пострадал водитель отечественной легковушки, его госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что у мужчины были выявлены признаки алкогольного опьянения, а также он лишен прав. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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