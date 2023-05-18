Появился список мест в Самаре, где можно купить самые дешевые продукты 18 мая 2023

Продукты по низким ценам можно найти в гипермаркетах и на рынках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары представила очередной мониторинг минимальных цен на товары первой необходимости. Рассказываем, где можно купить самые дешевые продукты 18 мая 2023 года.

Так, в «Ленте» в Железнодорожном районе самые низкие цены на картофель (19,99 руб./кг), морковь (26,39 руб./кг) и яблоки (60 руб./кг). На Безымянском рынке можно выгодно приобрести репчатый лук (40 руб./кг), пшено (30 руб./кг), мороженую рыбу (120 руб./кг).

В «Магните» в Куйбышевском районе можно найти самую дешевую белокочанную капусту (16,99 руб./кг), охлажденные куры (130,09 руб./кг), сахар-песок (49,99 руб./кг), поваренную соль (8,69 руб./кг). В «Ашане», что в Советском районе, - вермишель (41,22 руб./кг), гречневую крупу (49,27 руб./кг), молоко 3,2% (69,9 руб./кг), пшеничную муку (22,74 руб./кг), черный чай (214,9 руб./кг), хлеб из пшеничной муки (36,54 руб./кг).

На ярмарке на пересечении улиц Киевской и Тухачевского самые низкие цены на баранину (320 руб./кг), говядину (200 руб./кг), сливочное масло (440 руб./кг) и свинину (170 руб./кг).

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