Траты на путешествия в майские праздники в 2023 году выросли в среднем на 8%

Траты на отпуск стали немного выше. Фото: https://ru.freepik.com/author/prostooleh.

Затраты на отдых в майские праздники в 2023 году выросли по сравнению с прошлым годом. Своей статистикой поделился банк ВТБ. Средняя сумма трат клиентов банка увеличилась на 8% или на 10,7 млрд рублей. Наибольший рост показали продажи автобусных билетов - на четверть по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В денежном выражении больше всего потрачено на железнодорожный транспорт – более 900 млн рублей на билеты в поездах и электричках: это на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Траты на авиаперелеты выросли на четверть.

Суммарное число транзакций по всем категориям транспорта не изменилось. 4,9 млн билетов пассажиры приобрели на автобусы, что на 17% выше мая прошлого года. Свыше 2 млн билетов было куплено на железнодорожный транспорт, где рост составил 10%. При этом число приобретенных авиабилетов по сравнению с прошлым годом сократилось на 12%, как и расходы на каршеринг, прокат авто и самокатов: в этом году количество транзакций по ним снизилось на 11%. Всего в этой категории клиенты потратили 97 млн рублей.

Спрос на досуг в майские праздники владельцы карт ВТБ увеличили на 12% по сравнению с прошлым годом. Самый высокий рост интереса наблюдался в билетах в кино – за 11 дней клиенты совершили 96,7 тысяч транзакций, что на 59% выше, чем годом ранее. Популярность экскурсий среди клиентов банка также выросла: по сравнению с маем 2022 года клиенты банка купили их больше на 8%. На размещение в гостиницах спрос упал на 6%, однако количество чеков в ресторанах, кафе и барах выросло на 14%, сумма по ним превысила 6 млрд рублей.