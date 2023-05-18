Сызранские юные звонари стали лауреатами конкурса «Волжский перезвон» в Самаре

Конкурс юных звонарей прошел в Духовно-просветительском центре «Кириллица». Фото: Сызранская епархия

В воскресенье, 14 мая 2023 года, обучающиеся «Детского епархиального образовательного центра» из Сызрани объединения «Искусство колокольного звона» поучаствовали в «Волжском перезвоне». Об этом сообщили в Сызранской епархии.

Третий областной конкурс юных звонарей прошел в Духовно-просветительском центре «Кириллица» в Самаре. В нем участвовали ребята из школ и приходов Самары, Тольятти, Сызрани, Южного города, а также поселка Стройкерамика.

По результатам конкурса два юных звонаря из Сызрани стали лауреатами первой степени, а один юноша – лауреатом второй степени. Отмечается, что число участников растет с каждым годом. В этом году «Волжский перезвон» собрал 40 человек.

— Юные звонари показали хороший уровень подготовки. Судя по количеству участников и зрителей конкурса, мероприятие актуальное, и есть интерес к искусству колокольного звона, — отметили в Сызранской епархии.

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