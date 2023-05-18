Самарчанка осталась без 1,8 млн рублей, решив помочь фальшивым полицейским

Не получив благодарности, пострадавшая обратилась к настоящим оперативникам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники оставили 51-летнюю жительницу Самары без крупной суммы. Техник одного из предприятий оформила кредит, чтобы помочь «полицейским». Подробности сообщила в ГУ МВД по Самарской области.

Самарчанке позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками полиции. Они сообщили, что мошенники оформили на нее кредит, и попросили оказать содействие полиции в «спецоперации». Для этого она должна была сама взять кредит и перевести деньги на счет «оперативников». Средства обещали вернуть после завершения операции.

Женщина поверила звонившим, оформила займ на 1,885 млн. рублей и перевела деньги. Позднее, не получив благодарность, она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.