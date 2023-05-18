Самарцам покажут на большом экране фильм «Форсаж 10»

Продолжение американского боевика покажут в "Мягком кинотеатре"

Жители Самары увидят на большом экране продолжение американского боевика «Форсаж». Это будет десятая часть франшизы. Показ картины запланирован в «Мягком кинотеатре», который работает в ТК «Гудок» и ТРК «Космопорт».

Фильм расскажет об очередных приключениях гонщика Доминика Торетто и его семьи. Им предстоят новые испытания, ведь кибертеррористка Сайфер объединит усилия с Данте – с сыном коррумпированного политика, бизнесмена и наркобарона Эрнана Рейеса. Не исключено, что зрители вновь увидят и Брайана О’Коннера, роль которого исполнял ныне покойный Пол Уокер.

«Форсаж 10» (12+) запустят в прокат в следующий четверг, 25 мая 2023 года. Расписание сеансов в «Мягком кинотеатре» можно узнать здесь: «Гудок» и «Космопорт».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.