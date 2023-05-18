Самарцев приглашают на последние в этом сезоне показы балета «Бахчисарайский фонтан»

Зрителей ждет масштабная и яркая постановка о любви и ревности / Фото: САТОБ

Жителей Самары приглашают на последние в этом сезоне показы балета «Бахчисарайский фонтан» (12+). Спектакль покажут на сцене театра оперы и балета 26 и 27 мая 2023 года.

«Бахчисарайский фонтан» – это хореографическая поэма в четырех действиях по мотивам одноименного произведения Александра Пушкина. Постановка – обладатель премии «Золотая Маска» за лучшие костюмы.

Зрителей ждет прекрасная и трагичная история, рассказанная языком танца. Им предстоит увидеть грозного хана Гирея, который не знал ни жалости, ни любви, пока не видел пленницу Марию. Девушка – польская княжна, которая собиралась замуж за любимого мужа, но мечтам ее не суждено сбыться. Еще одна героиня балета – страстная грузинка Зарема, которая попала в гарем и стала его царицей. Но и ее счастье длилось недолго.

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