Мужчина в женском платье гулял по парку Молодежный в Самаре

Очевидцы поделились фотографиями. Фото: Подслушано Самара

В мае 2023 года жители Самары встретили необычного прохожего, который гулял по парку Молодежный. Самарцам попался мужчина, одетый в женское платье. Об этом они сообщили в социальных сетях.

– В Самаре по парку Молодежный ходит мужчина в женском платье. Будьте осторожны, – предупреждают горожане.

Интернет-пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Одних повеселила выходка земляка, а другие сочли такое поведение неуместным. Некоторые жители пришли к выводу, что ничего страшного в образе мужчины нет – они предполагают, что таким образом он отдает карточный долг.